В Белгородской области зафиксировали порядка 250 прилетов со стороны ВСУ за сутки

Административные здания в результате обстрелов были повреждены в поселке Майский и в поселке Октябрьский

ТАСС, 27 мая. Белгородская область подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки порядка 250 раз. Два человека пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Грайворонский городской округ снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами < …>. Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка - всего зафиксировано 123 прилета. <…> Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз", - написал губернатор.

Гладков уточнил, что административные здания в результате обстрелов были повреждены в поселке Майский и в поселке Октябрьский. Белгородский район за прошедшие сутки попал под обстрел девять раз. Две атаки совершены с помощью БПЛА. "Минувшей ночью в городе Белгороде квадрокоптер противника сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате поврежден забор, других повреждений нет", - написал он.

Кроме этого, в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА было сброшено два неустановленных взрывных устройства - никто не пострадал, разрушений нет. Суммарно 20 обстрелов было зафиксировано по Валуйскому и Волоконовскому городским округам. За минувшие сутки в результате огня со стороны ВСУ пострадали два человека: женщина из села Новая Таволжанка и мужчина из Шебекино.