В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали семь человек

Из них двое находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 27 мая. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с рейсовым автобусом в Чердаклинском районе Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска. Два человека находятся в тяжелом состоянии", - написал Русских.

На место ДТП выезжали три бригады скорой помощи, добавил глава региона. Он также поручил Минздраву региона координировать работу по оказанию всей необходимой помощи.

Авария с участием рейсового автобуса и автомобиля Nissan Qashqai произошла около 15:00 на 211-м км автодороги Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре в Чердаклинском районе, уточнили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. В медучреждение обратилась пассажирка легкового автомобиля 1966 года рождения и шесть пассажиров автобуса.