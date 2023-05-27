27 мая, 13:19,
обновлено 27 мая, 13:25
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Володарское из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты по населенному пункту

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторично обстреляли в субботу населенный пункт Володарское из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В 16:00 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Володарское, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу киевские силовики выпустили по этому населенному пункту четыре ракеты из РСЗО. 

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