В ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Володарское из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты по населенному пункту

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторично обстреляли в субботу населенный пункт Володарское из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 16:00 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Володарское, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу киевские силовики выпустили по этому населенному пункту четыре ракеты из РСЗО.