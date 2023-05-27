СК сообщил, что упавший в Хабаровском крае летательный аппарат был самодельным

Ведомство проводит проверку

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Упавший на окраине Комсомольска-на-Амуре мотопараплан был самодельным. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Проводится проверка.

"По предварительным данным установлено, что 27 мая 2023 года, около 19 часов по местному времени, на окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полет на мотопараплане, который собрал самостоятельно. В ходе осуществления полета он не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с поверхностью земли", - говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте происшествия.

По факту авиационного происшествия проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).