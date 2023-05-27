В Калининском районе Донецка разрушили здание котельной

Следователи выясняют причины инцидента

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Сигнал о проникновении в котельную в Калининском районе Донецка поступил в аварийные службы города, после чего здание было разрушено. В результате инцидента никто не пострадал, следователи выясняют причины произошедшего, сообщил в Telegram-канале в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

"Калининский район, бульвар Шевченко - разрушена котельная. По уточненной информации, 27 мая в 11:43 в аварийно-диспетчерскую службу филиала "Донецктеплосеть" ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" поступил сигнал о проникновении в котельную квартала 39. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению причин, которые привели к повреждению <...> здания котельной", - написал Кулемзин.

До инцидента котельная не работала.