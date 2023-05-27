27 мая, 13:39,
обновлено 27 мая, 13:45
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено три ракеты

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз обстреляли в субботу Волноваху из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив три ракеты. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В 16:10 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Волноваха, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее сегодня украинские силовики также выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. 

Теги:
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