27 мая, 13:50,
обновлено 27 мая, 14:12
Военная операция на Украине

Брянский губернатор опроверг информацию о попытке проникновения украинской ДРГ в регион

Виктор Драчев/ ТАСС
Брянск
© Виктор Драчев/ ТАСС

При этом Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли три населенных пункта региона

ТАСС, 27 мая. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.

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С территории Украины были обстреляны три населенных пункта, после чего огневые точки ВСУ были подавлены, сообщил глава региона в Telegram-канале.

"Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было. Сегодня ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и Вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены", - написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

Губернатор призвал жителей региона пользоваться только официальными источниками информации. 

Теги:
Богомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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