27 мая, 14:20
Военная операция на Украине

Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Херсонской области

Медики спаслись, спрятавшись в подвале, никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, попала под артобстрел ВСУ в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня днем в Алёшках под артобстрел попала бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале пос. Казачьи Лагери", - отметил он.

По его словам, медики спаслись, спрятавшись в подвале, никто не пострадал. "Но скорую изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - написал Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области поблагодарил медиков за героизм и пообещал, что они будут представлены к наградам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация