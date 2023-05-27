Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Херсонской области

Медики спаслись, спрятавшись в подвале, никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, попала под артобстрел ВСУ в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня днем в Алёшках под артобстрел попала бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале пос. Казачьи Лагери", - отметил он.

По его словам, медики спаслись, спрятавшись в подвале, никто не пострадал. "Но скорую изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - написал Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области поблагодарил медиков за героизм и пообещал, что они будут представлены к наградам.