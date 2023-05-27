В ДНР сообщили об обстреле села Благодатное из РСЗО со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили четыре боеприпаса

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Благодатное в Волновахском районе на юге ДНР, выпустив четыре боеприпаса. Об этом сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> населенного пункта Благодатное, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу украинские силовики также выпустили по городу Волноваха на юге ДНР три ракеты из РСЗО, в результате один человек погиб, еще один получил ранения.