27 мая, 14:14,
обновлено 27 мая, 14:26
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле села Благодатное из РСЗО со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили четыре боеприпаса

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) село Благодатное в Волновахском районе на юге ДНР, выпустив четыре боеприпаса. Об этом сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> населенного пункта Благодатное, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу украинские силовики также выпустили по городу Волноваха на юге ДНР три ракеты из РСЗО, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. 

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