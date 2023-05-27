27 мая, 14:29,
обновлено 27 мая, 14:45
Военная операция на Украине

Один человек погиб при обстреле Белгородской области

Павел Колядин/ ТАСС
© Павел Колядин/ ТАСС

Еще трое получили травмы

ТАСС, 27 мая. Один человек погиб, пострадали двое детей и мужчина при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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"Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. <...> Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ", - написал губернатор. 

Он уточнил, что подростки будут доставлены в детскую областную больницу. Мужчине госпитализация не потребовалась. 

Он также сообщил, что под удар попали два крупных предприятия региона.

"Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние. Также в городе есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории", - написал Гладков.   

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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