27 мая, 14:37

СМИ: в Австрии упал легкомоторный самолет

Два человека погибли

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет упал на парковку на западе Австрии, два человека погибли. Об этом сообщает в субботу портал ORF.

Инцидент произошел в полдень в районе общины Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе, федеральная земля Зальцбург. После падения воздушное судно загорелось, произошло несколько небольших взрывов. Два человека, находящихся на борту, погибли.

По данным полиции, в субботу утром самолет вылетел из немецкого города Эггенфельв ден. Личности погибших и причины крушения устанавливаются. 

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Австрия
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