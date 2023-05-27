27 мая, 14:55

В Уфе в больнице умерла женщина, убившая своего сына с ДЦП

Источник в правоохранительных органах отметил, что до этого она была в тяжелом состоянии

ТАСС, 27 мая. Женщина, убившая своего взрослого сына, имевшего диагноз ДЦП, умерла в больнице в Уфе, после того как попыталась покончить с собой. Об этом ТАСС  сообщил источник в правоохранительных органах.

"Женщина скончалась в больнице, до этого она была в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина болела и боялась, что после ее смерти сын останется один и за ним некому будет ухаживать. Она убила сына и попыталась покончить с собой.

В следственном управлении СК России по Башкирии сообщали, что следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе Уфы, а также обстоятельства доставления в больницу его матери. 

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