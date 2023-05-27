27 мая, 15:04

В ДТП в Калужской области погиб один человек

Еще один пострадал

КАЛУГА, 27 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения бензовоза с пятью машинами на автодороге М-3 в Мещовском районе Калужской области. Движение по автодороге перекрыто, сообщили  в пресс-службе регионального управления МВД России.

"На 232-м км автодороги М-3 Мещовского района произошло ДТП. По предварительной информации, водитель мужчина, управляя грузовым автомобилем бензовоз, допустил столкновение с 5 транспортными средствами. В результате ДТП водитель бензовоза погиб, пострадал водитель одной из автомашин", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, движение по автодороге М-3 перекрыто, на месте работают спецслужбы. "Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспортных средств: на 228-м км автодороги М-3 в сторону Мещовска; на 250-м км автодороги М-3 в сторону города Сухиничи", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКалужская область
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