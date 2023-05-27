27 мая, 15:01,
обновлено 27 мая, 15:11
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в квартиру многоэтажного дома при обстреле города

Николай Тришин/ ТАСС
© Николай Тришин/ ТАСС

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Кировскому и Куйбышевскому районам было выпущено семь снарядов

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Прямое попадание снаряда, выпущенного украинскими военными, в квартиру многоэтажного дома зафиксировано в субботу в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В Куйбышевском районе в результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка совершен в 17:55 мск, выпущено семь снарядов калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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