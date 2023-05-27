27 мая, 15:56

В ДТП с двумя автобусами в Оренбурге пострадали пять человек

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии

ТАС, 27 мая. Два пассажирских автобуса столкнулись в Оренбурге, в результате чего пять пассажиров обратились за помощью к медикам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Хабаровской. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди пассажирским автобусом", - говорится в сообщении ведомства.

Пять пассажиров из автобуса ПАЗ обратились за медицинской помощью. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии. 

Теги:
РоссияОренбургская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация