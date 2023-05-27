В ДТП с двумя автобусами в Оренбурге пострадали пять человек

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии

ТАС, 27 мая. Два пассажирских автобуса столкнулись в Оренбурге, в результате чего пять пассажиров обратились за помощью к медикам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Хабаровской. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди пассажирским автобусом", - говорится в сообщении ведомства.

Пять пассажиров из автобуса ПАЗ обратились за медицинской помощью. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.