Врезавшегося в ограду на Даунинг-стрит заключили под стражу по подозрению в педофилии

Заседание по делу Сета Неллера состоится в Королевском суде Сазерка 23 июня

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Мужчина, который на автомобиле врезался в ограду резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит, снова заключен по стражу, но на этот раз по обвинению в изготовлении непристойных детских фото. Об этом информировала в субботу лондонская полиция.

"Мужчине были предъявлены обвинения по несвязанному делу об изготовлении непристойных фотографий детей, и он предстал перед правосудием, будучи заключенным под стражу, в Вестминстерском магистратском суде в субботу, 27 мая. Он оставлен под стражей, следующее заседание по его делу состоится в Королевском суде Сазерка в пятницу, 23 июня", - отмечается в сообщении.

По информации телеканала Sky News, задержанного мужчину зовут Сет Неллер, ему 42 года, а родом он из города Кру в графстве Чешир.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что мужчина освобожден из-под ареста в связи в ДТП у резиденции на Даунинг-стрит, 10.

25 мая малолитражный автомобиль серого цвета врезался передним бампером в главные ворота резиденции премьера Великобритании. Судя по видео, которое транслировал телеканал Sky News, каких-либо серьезных повреждений металлических ворот не наблюдалось. Как было официально подтверждено, во время аварии Сунак находился в резиденции.

Здание на Даунинг-стрит, 10 - это одно из самых охраняемых мест Лондона, которое круглосуточно находится под защитой полиции. До начала 1990-х годов все желающие могли подойти близко к резиденции главы правительства. После того, как в 1991 году члены Временной Ирландской республиканской армии выпустили по зданию на Даунинг-стрит три минометных снаряда в попытке убить занимавшего тогда пост премьера Джона Мейджора, полицейская охрана была усилена, а сама улица закрыта.