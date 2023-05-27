В Удмуртии нашли мертвым подозреваемого в нападении на фельдшера

Нападение на медработника произошло 22 мая

ТАСС, 27 мая. Полицейские нашли в лесополосе в Завьяловском районе Удмуртии тело мужчины, который разыскивался по подозрению в нападении с ножом на сотрудника скорой помощи. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

"В ходе поисковых мероприятий сотрудники МВД по Удмуртской Республике обнаружили в лесополосе на территории Завьяловского района тело 26-летнего жителя города Ижевска, который 22 мая в дневное время в деревне Старое Михайловское нанес ножевое ранение фельдшеру, прибывшему в составе бригады скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии, следствие рассматривает версию о том, что мужчина свел счеты с жизнью. Давность наступления смерти составляет около трех суток, уточнили в ведомстве.

Ранее в управлении сообщали, что 22 мая на даче в деревне Старое Михайловское Завьяловского района подозреваемый ударил ножом в шею фельдшера скорой помощи, который прибыл по вызову его отца. После совершения преступления мужчина скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи фельдшер скорой помощи остался жив. Следователи расследуют уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).