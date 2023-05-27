27 мая, 16:50,
обновлено 27 мая, 17:39

В Саратовской области столкнулись "Газель" и мопед

В результате инцидента погибла несовершеннолетняя девочка, которая управляла мопедом

САРАТОВ, 27 мая. /ТАСС/. Мопед и "Газель" столкнулись в селе Перелюб Саратовской области. В результате госпитализированы девочки 14 и 15 лет, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В селе Перелюб, по предварительным данным, в 19:40 [18:40 мск] на пересечении улиц Советской и Чкаловской произошло столкновение "Газели" и мопеда под управлением несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в результате ДТП пострадали 14-летняя девочка, управлявшая мопедом, и ее 15-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение. 

В ведомстве сообщили, что управлявшая мопедом девочка погибла.

В новость были внесены изменения (20:40 мск) - добавлена информация о погибшей.  

Теги:
РоссияСаратовская область
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