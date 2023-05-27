Экоактивисты распылили порошковую краску на финале английской Премьер-лиги по регби

Они требуют от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Активисты кампании общественного неповиновения Just Stop Oil распылили в субботу оранжевую порошковую краску на финале английской Премьер-лиги по регби. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте движения, которое требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране.

По информации Just Stop Oil, краску на лондонском стадионе "Туикенем" распылили два активиста - 37-летний Патрик Харт из Бристоля и 40-летний Сэм Джонсон из графства Эссекс. Свои действия они объяснили тем, что нынешнее состояние экологии - крупнейший кризис, который когда-либо переживала планета, и времени ждать больше нет.

Полиция Лондона сообщила, что оба активиста были задержаны по подозрению во вторжении при отягчающих обстоятельствах и хулиганстве. Сам матч между клубами "Сарацины" и "Сейл", по информации телеканала Sky News, был задержан примерно на пять минут, после чего продолжился на поле, частично испачканном краской.

Во второй половине 2022 года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить ряд других полотен.

Последнее время они все чаще распыляют оранжевую краску. 25 мая они поступили так на выставке цветов в Челси, а в конце апреля - на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде.

С конца апреля участники Just Stop Oil стали практически ежедневно выходить на улицы Лондона, мешая движению транспорта. Как сообщили в Скотленд-Ярде, противодействие активистам кампании обошлось за месяц полиции в £3,5 млн ($4,3 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 11 тыс. смен.