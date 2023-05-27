В центральных и восточных регионах Украины отменили воздушную тревогу

Сирены больше не звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в субботу вечером в пяти регионах в центральной и восточной частях Украины, отменена. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены больше не звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Предупреждение об угрозе с воздуха в большинстве из них действовало почти час, а в Днепропетровской и Кировоградской областях - порядка 20 минут.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что во время действия режима воздушной тревоги в Богодуховском районе Харьковской области были слышны взрывы.