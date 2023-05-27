В Волгограде микроавтобус въехал в линию электропередач

Один человек погиб, двое пострадали

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Микроавтобус Peugeot с пассажирами врезался в линию опоры электропередачи в Волгограде, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Около 19:20 на пр. Университетский напротив автобусной остановки "Зеленое кольцо" водитель, управляя микроавтобусом Peugeot (не на маршруте), не справился с управлением и совершил наезд на линию опоры электропередачи. В результате ДТП мужчина - пассажир - от полученных травм скончался. За медпомощью обратились два пассажира", - говорится в сообщении.

На месте работают экипажи городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональном главке МВД добавили, что водитель микроавтобуса направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Пассажирами являлись его родственники и знакомые.

Как ТАСС сообщили в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области, в результате ДТП в больницу госпитализированы двое пострадавших. "Женщина 26 лет, состояние средней степени тяжести, мужчина, 41 год, состояние тяжелое", - сказал представитель комитета.