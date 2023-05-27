Число подтопленных дождевым паводком подворий в Адыгее увеличилось на 60%

Ситуация находится на личном контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных дождевым паводком подворий в Кошехабльском районе Адыгеи по состоянию на вечер субботы увеличилось до 567. Пострадало также почти 600 га сельхозугодий, сообщили ТАСС в региональном комитете по делам ГО и ЧС.

"Количество пострадавших подворий в Ходзинском и Вольнинском сельских поселениях по состоянию на вечер увеличилось до 567. Помимо аула Ходзь и села Вольного, пострадали подворья в хуторе Казено-Гидроицком. Предварительно, подтоплено также 592 гектара сельхозугодий", - сказали в комитете, уточнив, что в связи с ситуацией режим ЧС муниципального характера введен в двух сельских поселениях - Ходзинском и Вольненском.

Ситуация находится на личном контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Для ликвидации ЧС задействовали 124 человека и 30 единиц техники. Ведется откачка воды с улиц, подвалов, придомовых территорий, очистка от мусора подворий, расчистка каналов. Оценочные комиссии продолжают работу по подсчету подтопленных домов и приусадебных участков, санитарные врачи отслеживают эпидобстановку в пострадавших населенных пунктах.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.