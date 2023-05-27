В Свердловской области в результате пожара погибли четыре человека

СК возбудил дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в Новоуральском городском округе Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели в результате пожара четырех человек в одном из сел Новоуральского городского округа территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз: судебно-медицинская, пожарно-техническая и молекулярно-генетическая. "Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности всех погибших. Ими оказались местные жители - трое мужчин и одна женщина, 1973-1990 года рождения. Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия", - добавил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.