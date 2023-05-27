В Адыгее продлили штормовое предупреждение из-за ливней

В связи с этим прогнозируется подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Штормовое предупреждение объявлено до вторника, сообщается на сайте ведомства.

Ранее ГУ МЧС предупреждал о непогоде до конца субботы.

"По данным Северо-Кавказского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 28 и 29 мая на территории Адыгеи сохраняется действие штормового предупреждения - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра [до] 20-22 м/с. <...> На реке Лаба и малых реках бассейна Лабы, территории Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского районов ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов, возникновение происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением деревьев, обрушением плохо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Ранее количество подтопленных дождевым паводком подворий в Кошехабльском районе Адыгеи увеличилось до 567. Пострадало также почти 600 гектаров сельхозугодий, сообщили ТАСС в региональном комитете по делам ГО и ЧС.