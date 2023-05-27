В Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике

Предварительно, пострадавших нет

ТАСС, 27 мая. Кровля производственного здания загорелась в Рыбинске Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4. Горит кровля производственного здания ", - сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. м.

Предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 60 человек и 21 единица техники.

По последним данным, пожар локализован.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится мебельная фабрика "Свобода".