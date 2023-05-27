В Азербайджане суд арестовал двух военных Армении за попытку пересечь госграницу

Как сообщили в Баку, они были в составе диверсионной группы

БАКУ, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Азербайджане вынес решение об аресте двух военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Армении, задержанных в пятницу при попытке в составе диверсионной группы прорваться через госграницу республики в Зангиланском районе. Об этом сообщила в субботу Генпрокуратура Азербайджана.

"Двое военнослужащих Вооруженных сил Армении - Харут Овакимян и Карен Газарян - привлечены в качестве обвиняемых лиц по уголовному делу, расследование которого ведется в следственном управлении Генпрокуратуры, и решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

В пятницу Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушения границы страны диверсионной группой ВС Армении. Отмечалось, что были задержаны двое армянских военнослужащих, остальные члены диверсионной группы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности. В субботу Генпрокуратура и ГПС сообщили о возбуждении в отношении задержанных армянских военнослужащих уголовного дела по шести статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе предусматривающим ответственность за контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору, терроризм, действия, направленные на возбуждение национальной вражды, незаконное пересечение госграницы Азербайджана.

В свою очередь Следственный комитет Армении заявил в субботу о похищении 26 мая азербайджанской вооруженной группой двух армянских военнослужащих.