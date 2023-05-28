В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрелов со стороны ВСУ

Еще один мужчина пострадал

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 30 раз наносили удары по населенным пунктам ДНР, выпустив по ним в общей сложности 156 боеприпасов. Об этом сообщило в воскресенье представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, при обстрелах украинские войска применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО, а также 152 мм. ВСУ наносили удары по Донецку, Благодатному, Волновахе, Володарскому, Горловке, Макеевке, Ясиноватой.

В результате обстрела в Волновахе погибла мирная жительница, еще один мужчина пострадал.

Повреждения получили 20 домов.

За 26 мая было зафиксирован 41 обстрел населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ.