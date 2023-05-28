На юге Сирии в результате взрыва автомобиля погибли два силовика

Портал Al Modon передает, к расправе причастны боевики, связанные с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ)

БЕЙРУТ, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два сотрудника сирийской службы безопасности погибли при взрыве бомбы, заложенной в их автомобиль, в провинциальном центре Дераа (110 км к югу от Дамаска). Об этом сообщил в субботу новостной портал Al Modon.

По его информации, к расправе над силовиками причастны боевики, связанные с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Боевики ИГ 11 мая захватили в заложники двух военнослужащих сирийской армии на шоссе между населенными пунктами Джбаа и Месхара, а затем расстреляли пленников.

25 мая террористы расправились над секретарем Партии арабского социалистического возрождения в поселке Бустан-эль-Гадир. Партийный активист был застрелен на выходе из своего дома.

В южных регионах Сирии, которые были освобождены в 2018 году, в последнее время вновь активизировались банды ИГ. По сведениям портала, от их рук с января погибли 64 человека, в том числе 3 женщины и 2 ребенка. Командование ВС Сирии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.