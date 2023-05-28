27 мая, 22:17

В Крыму в массовом ДТП пострадали четыре человека

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

Авария с участием семи автомобилей произошла возле села Пионерского

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали вечером субботы в ДТП с участием семи автомобилей возле села Пионерского в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"Примерно в 22:30 на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерского произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в аварии участвовало около семи автомобилей. <...> В ДТП пострадали, предварительно, четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, столкнулся с попутным автомобилем Opel, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с несколькими машинами. 

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© Информационное агентство ТАСС
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