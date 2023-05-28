27 мая, 23:32

В Магаданской области в результате пожара в жилом доме погибли женщина и двое детей

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Возгорание произошло на улице Ленина в городе Сусуман

ТАСС, 28 мая. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в городе Сусуман в Магаданской области. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура региона.

Пожар произошел накануне вечером в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Ленина. "В это время в жилом помещении находилась женщина и двое малолетних детей. Пожарные и медработники приняли меры по спасению пострадавших, но они скончались в машине скорой медицинской помощи по пути в районную больницу", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование которого прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев взял на личный контроль. 

Теги:
РоссияМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
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