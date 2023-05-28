В Магаданской области в результате пожара в жилом доме погибли женщина и двое детей

Возгорание произошло на улице Ленина в городе Сусуман

ТАСС, 28 мая. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в городе Сусуман в Магаданской области. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура региона.

Пожар произошел накануне вечером в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Ленина. "В это время в жилом помещении находилась женщина и двое малолетних детей. Пожарные и медработники приняли меры по спасению пострадавших, но они скончались в машине скорой медицинской помощи по пути в районную больницу", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование которого прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев взял на личный контроль.