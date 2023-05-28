На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива

ТАСС, 28 мая. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировали выброс пепла на вулкане Шивелуч на высоту до 3,5 км. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 28 мая из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. В этом направлении населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района. Пока пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

В апреле на Камчатке был зарегистрирован сильнейший пеплопад. 11 апреля высота пеплового облака от вулкана Шивелуч достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см, пеплопады прошли также в поселении Майское и в Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. В Усть-Камчатском районе 22 апреля был введен режим ЧС.