На Кубани беспилотники пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ

Пострадавших нет

ТАСС, 28 мая. Несколько беспилотных летательных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Все они были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена, сообщается в воскресенье в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - прим. ТАСС) Северского района, около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Как отметили в оперативном штабе, инфраструктура НПЗ не повреждена, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет.

4 и 5 мая территорию НПЗ уже атаковывали беспилотники, сообщали ранее ТАСС в экстренных службах. Возникшие возгорания были ликвидированы. Погибших и пострадавших не было.