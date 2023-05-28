28 мая, 05:33

Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске потушили

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожар на мебельной фабрике в Ярославской области ликвидировали, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 08:00 пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина [возгорания] устанавливается", - сказали в МЧС.

Сообщение о возгорании кровли производственного здания по адресу: Рыбинск, улица Поселковая, 4, поступило вечером 27 мая. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, на этой же площади у здания рухнула кровля. По данным из открытых источников, по этому адресу находится мебельная фабрика "Свобода".  

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