Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске потушили

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожар на мебельной фабрике в Ярославской области ликвидировали, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 08:00 пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина [возгорания] устанавливается", - сказали в МЧС.

Сообщение о возгорании кровли производственного здания по адресу: Рыбинск, улица Поселковая, 4, поступило вечером 27 мая. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, на этой же площади у здания рухнула кровля. По данным из открытых источников, по этому адресу находится мебельная фабрика "Свобода".