Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась почти в пять раз

Площадь действующих возгораний в регионе составляет 3 тыс. га

ТАСС, 28 мая. Почти в пять раз уменьшилась площадь лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье в департаменте информационной политики региона.

"Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в пять раз и по данным на вечер 27 мая составляла 3 тыс. га. В регионе действуют 19 природных пожаров, из них 8 возгораний на площади 841 га локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Сутками ранее площадь природных пожаров в области составляла более 14 тыс. га.

За 27 мая в регионе ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади более 16,1 тыс. га. Потушили возгорания в Махневском муниципальном образовании на площади 16 тыс. га, в Ирбитском районе на площади 76 га, в Серовском городском округе на площади 38 га, в Сысертском городском округе на площади 11,7 га, в Артемовском городском округе на площади 3,5 га. Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлекли более 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиацию.