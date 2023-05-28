Очевидцы рассказали о ночных взрывах в Киеве

По их словам, в разных районах города возникали пожары

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Взрывы происходили в Киеве в ночь на воскресенье с полуночи и до шести утра, в результате в разных районах столицы возникли пожары. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Дроны сбивали всю ночь, такого еще не бывало, есть несколько очагов пожаров в разных районах, в том числе горят тканевые склады. Также пожар в районе торгово-развлекательного центра "Океан-плаза" (Голосеевский район на юго-западе Киева - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник.

Другой очевидец также указал, что ночью раздавалась много серий взрывов. "Всю ночь летал самолет и сбивал дроны, было много взрывных волн", - сказал он.

В ночь на воскресенье воздушная тревога в Киеве продолжалась больше пяти часов. Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, произошел пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе Киева.