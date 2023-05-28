В Курской области в ДТП погибла женщина

Пострадали два человека

ТАСС, 28 мая. В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Курск - Поныри в Курской области один человек погиб и еще двое получили ранения, сообщила в своем Telegram-канале в воскресенье пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП оба водителя получили ранения, женщина - пассажир автомобиля Lada Granta 1960 года рождения - скончалась на месте. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 07:30 28 мая на 10 км автодороги Курск - Поныри, предварительно установлено, что произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении автомобилей Lada Granta под управлением водителя 1959 года рождения и автомобиля Toyota Corolla под управлением водителя 1981 года рождения. Как уточняется в сообщении, после столкновения автомобиль Lada Granta опрокинулся.