28 мая, 07:27,
обновлено 28 мая, 07:31

В Саратовской области в ДТП пострадали девять человек

Среди пострадавших оказались двое детей

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. При столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области пострадали девять человек. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

"В 08:40 (07:40 мск) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 "Каспий", 660 км, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка", - сообщил глава министерства.

Министр уточнил, что пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, 17-летняя девушка - в удовлетворительном.

По данным управления ГИБДД по области, в результате ДТП в больницу доставили двух взрослых и ребенка. Как уточнили в управлении, на трассе столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Largus.  

Теги:
РоссияСаратовская область
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