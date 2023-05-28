В результате обстрела населенного пункта Корсунка погиб один человек

Еще один ранен

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один ранен после обстрела ВСУ населенного пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского округа.

"Населенный пункт Корсунка Новокаховского городского округа находится под артиллерийским обстрелом со стороны <...> ВСУ. В результате обстрела есть погибший мирный житель, расчетом МЧС тело погибшего доставлено в морг. Также от разрыва украинского снаряда ранения получила местная жительница, она доставлена в больницу", - отмечается в сообщении.