28 мая, 07:58,
обновлено 28 мая, 08:31

В центре Москвы из гастроцентра в парке Зарядье из-за пожара эвакуировали более 50 человек

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила около 5 кв. м

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в подсобном помещении в гастрономическом центре парка Зарядье в центре Москвы, эвакуировали 50 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"В подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье произошел пожар, горит вентиляционная камера. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали, всего на улицу выведены 50 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составляет около 5 кв. м. 

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, в 10:51 пожар локализовали, а в 11:04 полностью ликвидировали. 

В ведомстве добавили, что до прибытия подразделений пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались порядка 60 человек. 

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