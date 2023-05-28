28 мая, 08:20

В Архангельске сошел со свай деревянный двухэтажный дом

Жильцов эвакуировали

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Жилой двухэтажный деревянный дом сошел со свай в воскресенье в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Органами прокуратуры области организована проверка по факту схода со свай 28 мая многоквартирного двухэтажного деревянного дома, расположенного по адресу: Архангельск, улица Адмирала Кузнецова, дом 21, корпус 1. Аварийными службами эвакуированы жильцы дома", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Архангельска.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, дом 1935 года постройки, двухэтажный, двухподъездный, состоит из 10 помещений. Аварийным дом не признан, в адресные программы переселения не включен.

В доме зарегистрированы 35 жильцов. В момент ЧП проживали 29 человек, из них 10 несовершеннолетние. На месте работает также специалист жилищного отдела администрации города. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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