В США при стрельбе на моторалли погибли три человека

Еще пять человек получили ранения

ТАСС, 28 мая. Не менее трех человек погибли и еще пять получили ранение в результате стрельбы на моторалли в городе Ред-Ривер (штат Нью-Мексико). Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра города Линду Кэлхун.

По ее словам, все причастные к стрельбе задержаны. Расследование инцидента продолжается.

В городе введен комендантский час до 04:00 воскресенья (13:00 мск), который запрещает розничным торговцам, барам и другим заведениям продавать алкоголь.

Стрельба со смертельным исходом произошла во время мотоциклетного ралли в честь Дня памяти в Ред-Ривер в субботу, 27 мая.