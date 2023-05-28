В Краснодарском крае после ливней остаются подтопленными 43 приусадебных участка

Всего по итогам работы оценочных комиссий составили 245 актов о подтоплении домов

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Подтопленными по состоянию на воскресенье после прохождения ливней остаются 43 приусадебных участка в Курганинске в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"На данный момент остаются подтопленными в Курганинске 43 приусадебных участка. Подтопленных домовладений нет. На 09:00 28 мая по итогам работы оценочных комиссий составлено 245 актов о подтоплении домов. Работа оценочных комиссий продолжается", - говорится в сообщении.

Ливни в Краснодарском крае прошли 26 и 27 мая, в результате оказались подтоплены 13 населенных пунктов Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. Вода зашла в 245 домов, стояла на 247 приусадебных участках. Велась ликвидация последствий.

В регионе до 28 мая были объявлено штормовое предупреждение по непогоде. 28 мая в краевом ГУ МЧС журналистам сообщили, что до 31 мая местами в крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Новокубанском, Кавказском, Гулькевичском, Курганинском, Усть-Лабинском районах возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.