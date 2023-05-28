28 мая, 09:48

Следовавшее в Иран судно сняли с мели в Волго-Каспийском канале

Движение открыли

АСТРАХАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Теплоход "Порт Оля-2", следующий из Астрахани в иранский порт Амирабад, сняли с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС по Астраханской области.

"По состоянию на 13:10 28 мая сухогруз "Порт Оля-2" снят с мели, находится на якорной стоянке в районе 142 км ВКМСК. Движение судов по каналу открыто", - говорится в сообщении.

Накануне теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад (Исламская Республика Иран) с 14 членами экипажа на борту сел на мель, судно не было повреждено, проход судов по каналу перекрыли. 

Теги:
ИранРоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация