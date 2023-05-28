В Пермском крае судно с баржами навалилось на стену шлюза

Проводится проверка

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Судно "Николай Чувашев" с двумя баржами навалилось на стену шлюза в Пермском крае, сообщили в воскресенье в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительным данным, вечером 27 мая 2023 года в западной нитке шлюза Пермского района гидросооружений и судоходства состав "Николай Чувашев" с двумя баржами допустил навал на стену западной нити шлюза. В результате происшествия баржи и шлюз получили повреждения", - говорится в сообщении.

По факту случившегося следователи организовали проверку. Пермская транспортная прокуратура также начала проверку. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.