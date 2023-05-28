Предупреждение о ливнях в Краснодарском крае продлили до конца мая

Из-за непогоды в регионе оказались подтоплены 1 320 придомовых территорий

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Синоптики в Краснодарском крае, где произошли подтопления, продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях, сообщается в воскресенье в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Ранее объявленное в крае штормовое предупреждение о непогоде действовало на Кубани до 28 мая. "Штормовое предупреждение по погодным условиям будет действовать с 29 по 31 мая включительно. Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Гулькевичского, Кавказского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского, Усть-Лабинского районов, а также городов Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск ожидаются подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении министерства.

Ливни в Краснодарском крае прошли 26 и 27 мая, в результате оказались подтоплены населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. По данным министерства, всего оказались подтопленными 1 320 придомовых территорий, вода заходила в 520 домовладений. В краевом главке МЧС по состоянию на воскресенье сообщали, что подтопленными остаются 43 приусадебных участка в Курганинске.