28 мая, 10:05
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 240 прилетов снарядов со стороны ВСУ

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС

В результате обстрелов в Шебекино погиб один человек, трое получили ранения разной степени тяжести, повреждены 12 многоквартирных домов, 85 квартир, а также 17 автомобилей

ТАСС, 28 мая. В Белгородской области зафиксировали за сутки прилет 241 снаряда со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"На Грайворонский горокруг пришлось 115 минометных снарядов. В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилетов", - написал Гладков.

По его данным, также один раз обстреляли Борисовский район, снаряд попал в село Богун-Городок, пострадавших и разрушений нет. Дважды со стороны ВСУ обстреляли Волоконовский район - стрельба велась по хутору Старый, никто не пострадал, разрушений нет. Также в течение суток был атакован с помощью беспилотника, который на окраине села Поповка удалось сбить, Краснояружский район, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки велся обстрел Шебекино. Он уточнил, что по нему выпустили 38 артиллерийских снарядов, погиб охранник на одном из предприятий, получили ранения 15-летняя девочка и 17-летний парень, а также один мужчина - у него ссадина на голове и психологический шок, все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что в Шебекине различные повреждения получили спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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