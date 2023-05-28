На сетях крымского оператора связи произошла авария из-за хакерской атаки

На ее устранение потребовалось 16 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Авария на сетях магистрального оператора связи "Миранда-медиа", которая в пятницу привела к отключению от интернета абонентов в Крыму, была вызвана одной из крупнейших за историю компании хакерской атакой, сообщили в пресс-службе компании журналистам в воскресенье.

"26 мая на оператора связи Крыма - "Миранда-медиа" была совершена хакерская атака. Одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи. По словам генерального директора "Миранда-медиа" Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности", - сказали в пресс-службе, уточнив, что абонентам могут оставаться недоступными некоторые сервисы, включая оплату услуг.

Также компания проинформировала, что в связи со случившемся клиентам будет предоставлена компенсация, подробности получения которой огласят позже.

26 мая сообщалось, что на сетях магистрального оператора связи "Миранда-медиа" (принадлежит Ростелекому на 19,19%) произошла авария, которая привела к отключению от интернета абонентов в Крыму, перебои с интернетом от "Миранды-медиа" также наблюдались в Мелитополе.