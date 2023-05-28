В Саратове шесть человек пострадали в ДТП на кладбище

Состояние трех женщин оценили как средней степени тяжести

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей на старом Елшанском кладбище в Саратове пострадали шесть человек. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

"В 13:00 (12:00 мск) в Ленинском районе Саратова в районе старого Елшанского кладбища произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек", - написал министр.

Он уточнил, что в состоянии средней степени тяжести госпитализировали женщин 89, 62 и 59 лет.

По данным ГИБДД города, на территории кладбища столкнулись Mercedes и Volkswagen, в результате в больницу доставили пассажирку Mercedes.