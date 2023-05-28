В Приморье тигр напал на женщину

На месте происшествия работает охотнадзор

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. В Уссурийском городском округе Приморского края тигр напал на женщину, сообщает в воскресенье пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Люди, ставшие участниками конфликтной ситуации, рассказали, что пошли по следу тигра и проигнорировали неоднократный предупредительный рев хищника. Зверь ранил одного из них и скрылся в тайге. На месте происшествия работает охотнадзор", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящее время о произошедшем известно только со слов участников событий. Накануне они отправились искать пропавшую собаку. Примерно в 3,5 км от села Раковка в тайге они заметили примятую траву и следы крови. Девушка вышла из автомобиля для их изучения, водитель и другие пассажиры поехали дальше для разворота.

"Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину, нанеся ей раны плеча, предплечья и кисти, а после скрылся в тайге. Девушку доставили в больницу", - сообщает пресс-служба.

Специалисты объясняют поведение тигра тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен и представляет опасность для человека.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.