В Нижнем Новгороде разыскивают мужчину, распылившего перцовый баллончик в лица полицейских

В полицию также доставили двух человек, наносивших граффити на ограду вместе с ним

ТАСС, 28 мая. В Нижнем Новгороде объявили в розыск наносившего на ограду граффити мужчину, который распылил содержимое перцового баллончика в лица оперативников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области в воскресенье.

При патрулировании сотрудники полиции заметили трех человек, которые наносили граффити на ограждение у дома на Славянской улице. "Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, но что в ответ один из них, используя перцовый баллончик, распылил химическое вещество в лицо полицейским и скрылся с места происшествия. В результате противоправных действий молодого человека оперативники получили химические ожоги глаз и кожных покровов лица", - сообщили в управлении.

Находившихся с ним мужчину и женщину, работающих в сфере рекламы, доставили в отдел полиции. Установили личность скрывшегося молодого человека, его объявили в розыск. В действиях подозреваемого усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".